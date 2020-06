La riscoperta della bicicletta: in arrivo finanziamenti anche dall’Ue per acquistarle

Continuano le agevolazioni per l'acquisto di bici e monopattini elettrici, già avviate col Decreto Rilancio. Un nuovo piano di finanziamenti per la ciclabilità sarebbe in arrivo dall'Unione europea.

La bicicletta. In linea con il rilancio della mobilità sostenibile, pare proprio che sarà la bicicletta il mezzo strategico del trasporto urbano green. Come annunciato dal vicepresidente esecutivo della Commissione europea Frans Timmermans, nuovi finanziemnti provenienti dall’Ue sono in arrivo per un ammontare di circa 20 miliardi di euro. Il pacchetto di fondi regionali dell’Ue è finalizzato a sostenere le politiche di mobilità sostenibile degli Stati membri in modo da ridurre l’inquinamento atmosferico, combattere i cambiamenti climatici e salvaguardare il benessere dei cittadini.

Bicicletta: i bonus per acquistarle

L’annuncio fa seguito al bonus bici incluso tra le misure del Decreto di Maggio, bonus che prevede un fondo di 120 milioni di euro (lievitato rispetto ai 70 milioni inizialmente previsti) e che consente il rimborso del 60% della spesa fino a un tetto massimo di 500 euro. Il bonus bicicletta ha di certo incentivato molti all’acquisto dei mezzi a due ruote, come testimonia il boom di vendite con il conseguente assalto ai negozi di rivenditori di cui avevamo parlato nei giorni scorsi.

Con i nuovi investimenti messi in campo dalla Commissione Europea, dunque, l’obiettivo è quello di creare un fondo di recupero a livello europeo dei trasporti al centro del quale sarà messo il Green Deal europeo. Come riportato dal sito BikeItalia, Manuel Marsilio, direttore generale della Confederazione delle industrie europee della bicicletta (CONEBI), ha dichiarato: “Abbiamo iniziato a colmare il divario tra mobilità ciclistica e altre modalità di trasporto nell’agenda dell’UE. Pertanto è necessario un sostegno di alto livello affinché l’UE finanzi le autorità locali e i governi nazionali per quanto riguarda le infrastrutture per il ciclismo, le riduzioni dell’IVA, i bonus di acquisto per biciclette ed e-bike e il ciclismo negli sviluppi della mobilità urbana intelligente e connessa”.