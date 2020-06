2 giugno Sicilia eventi: dove andare e cosa fare per la Festa della Repubblica

2 giugno Sicilia eventi: ecco una lista di alcuni suggerimenti su cosa fare e dove andare domani per la Festa della Repubblica. Dal Lungomare di Catania alla Valle dei Templi di Agrigento: una giornata all'insegna della cultura e della bellezza.

Il 2 giugno è alle porte e in Sicilia gli eventi non mancano. La Festa della Repubblica cade domani e molti approfitteranno del ponte e dell’allentamento sui divieti per godersi qualche attività. Vediamo, quindi, quali sono gli eventi principali nell’Isola.

2 giugno a Catania: Lungomare e Museo dello Sbarco

Il capoluogo etneo, come al solito, non delude le aspettative. Per la giornata di domani saranno aperti sia il Museo storico dello Sbarco in Sicilia-1943 che il Museo del Cinema, entrambi alle “Ciminiere” di Catania. Gli orari di apertura saranno i soliti, vale a dire: 9-17, con ultimo ingresso alle h 15 (Sbarco) e alle h 15:30 (Cinema).

Inoltre, il Comune di Catania replica, dopo il successo di domenica, l’iniziativa della chiusura al traffico del Lungomare. Certo, non è il Lungomare Liberato, con le sue tante attività. Tuttavia, il bel tempo e l’aria di mare hanno sempre il loro fascino e sarebbe un peccato sprecare un’occasione così invitante per apprezzare appieno uno degli scorci più belli della città, privo per l’occasione di auto. Infine, non mancherà, per gli amanti dello shopping, la possibilità di fare qualche acquisto.

2 giugno Sicilia eventi: musei gratis in tutta l’Isola

L’iniziativa è già un successo e lo confermano i risultati del weekend. Malgrado i limiti imposti ai visitatori, diversi parchi archeologici e musei in Sicilia hanno registrato il tutto esaurito. Merito degli ingressi gratuiti stabiliti per tutta la settimana dalla Regione. In questo caso, i suggerimenti sui luoghi da visitare non mancano: il parco archeologico di Siracusa e il Teatro Antico di Taormina, per rimanere nella Sicilia orientale, sono solo due esempi. Tuttavia, è essenziale ricordarsi di prenotare, verificando quali musei o parchi sono ancora disponibili.

Per conoscere i musei aperti e prenotarti, leggi anche: In Sicilia riaprono siti e musei: ingressi gratis per una settimana

Sicilia, il 2 giugno aperti i beni FAI

Il Fondo Ambiente Italiano celebra la Festa della Repubblica aprendo i suoi beni e rinunciando al biglietto d’ingresso. Infatti, per la giornata di domani su tutto il territorio nazionale i beni FAI apriranno affidandosi alla generosità dei visitatori, tramite il contributo libero volontario dei visitatori. Tra questi, per citarne uno, in Sicilia apre il Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi di Agrigento.