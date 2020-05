Meteo Sicilia, temporali in arrivo: diramata allerta gialla

Le previsioni meteo Sicilia per la giornata di oggi prevedono allerta gialla su tutta la Regione: lo comunica la Protezione Civile nazionale, che parla di rischio temporali e allerta idrogeologica.

Malgrado la mattinata inizi col sole, il meteo Sicilia prevede temporali e rischio idrogeologico per le prossime ore. Lo comunica la Protezione Civile all’interno del bollettino pubblicato ieri sui propri canali. Nella giornata di oggi, sabato 30 maggio, sulla Sicilia e su gran parte del Centro-Sud si prevede un livello di preallerta gialla per rischio temporali. Merito, soprattutto, dell’immissione di aria fredda proveniente dai Balcani, che comporterà il cedimento dell’anticiclone e l’abbassamento relativo delle temperature, in particolare delle massime.

Per quanto riguarda il meteo Sicilia, il bollettino sulla regione inquadra l’allerta gialla in tutti i quadranti della Regione. In particolare, gli annuvolamenti sono previsti per il pomeriggio di oggi, dopo una mattina stabile e assolata pressoché ovunque. Nelle ore pomeridiane, infatti, rovesci e locali temporali tenderanno a svilupparsi soprattutto sulle aree interne della Regione e sulla parte orientale e sud-occidentale dell’Isola, con riferimento specie alle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Catania e Siracusa.

In conseguenza di ciò, le temperature massime caleranno ulteriormente. I venti, invece, andranno da lieve a moderato, specie sui quadranti occidentali. Nulla di rilevante sui mari: mosso il Tirreno, poco mossi i bacini rimanenti.

Meteo Sicilia: le previsioni per domani

Per quanto riguarda la giornata di domani, domenica 31 maggio, il meteo Sicilia prevede ancora condizioni di instabilità, dovute soprattutto al cedimento dell’anticiclone africano, che comporta l’immissione di aria fredda da Nord. Si attendono ancora molte nubi, rovesci intermittenti e locali temporali, specie sulla parte nord-orientale dell’Isola. Sul resto della Regione, gli annuvolamenti si alterneranno a schiarite, per una giornata complessivamente stabile rispetto alla precedente.

Non si registrano, invece, cambi significativi alle temperature, stabili pressoché in tutta la regione e anche la situazione relativa ai venti è in miglioramento. Per l’inizio della settimana, infine, l’immissione di aria umida comporterà una giornata prevalentemente nuvolosa su gran parte della regione. Tuttavia, fenomeni quali precipitazioni e temporali non dovrebbero essere previsti.