Coronavirus, nella ex zona rossa di Agira individuati 5 nuovi positivi

Lo comunica la sindaca della città della provincia di Enna, rilevando, tuttavia, che i nuovi casi sono asintomatici. L'invito dal comune è di osservare la prudenza e di non tornare indietro.

Stando a quanto comunica la sindaca della città di Agira (Enna), Maria Greco, i casi di coronavirus nella ex zona rossa tornano a salire. “Comunico – scrive la prima cittadina – che i tamponi effettuati a seguito della positività ai test sierologici hanno dato esito positivo per 5 concittadini. Quindi ad oggi i positivi sono 6 sia pure asintomatici (nel computo è incluso un cittadino precedentemente ricoverato, ndr). Invito tutti a non creare assembramenti e a usare la mascherina e osservare le norme sul distanziamento sociale. Non possiamo tornare indietro”.

La città di Agira era stata dichiarata “zona rossa” nelle fasi cruciali della pandemia, con un’ordinanza poi revocata dal presidente Nello Musumeci. Uno spettro che torna dunque ad allungarsi sulla cittadina ennese, malgrado i positivi individuati dai test sierologici siano tutti asintomatici.

In Sicilia, i dati comunicati dalla Regione nella giornata di ieri, venerdì 29 maggio, riportavano 2 nuovi positivi e otto guariti.