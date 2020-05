UNICT – Erasmus+ 2020/21: nuovo avviso scorrimento graduatorie provvisorie

Pubblicato il nuovo avviso di scorrimento delle graduatorie provvisorie del Bando Erasmus+ Studio per l’anno accademico 2020/2021. Gli assegnatari dovranno confermare la loro partecipazione entro il 4 giugno 2020.

Dopo l’annullamento dell’avviso reso noto il 21 maggio 2020, a causa di malfunzionamenti del sistema informatico, è stato stilato un nuovo avviso di scorrimento delle graduatorie provvisorie del Bando Erasmus+ Studio per l’anno accademico 2020/2021 .

Gli studenti che risultano assegnatari di una destinazione, dovranno confermare la loro partecipazione entro il 4 giugno 2020 accedendo al Portale Studenti e compilando l’apposito modulo elettronico disponibile nella sezione “Carriera: mobilità internazionale”. La rinuncia o la mancata accettazione della sede comportano l’eliminazione dalle graduatorie definitive di scorrimento.

La graduatoria di merito, come precisato già dal bando, è stata formulata tenendo in considerazione quattro macro-aree:

bio-medica;

economica/giuridica/sociale;

scientifica;

umanistica.

Per ogni chiarimento tecnico sulle procedure di accettazione/rifiuto online è attivo un Help Desk in contatto con i consulenti tecnici che gestiscono il portale studenti Smart_edu. Doriana Manuele è il docente referente.