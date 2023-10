UNICT – Pubblicato bando per tirocini Erasmus+: come partecipare

Di seguito i dettagli su come partecipare al bando per tirocini da svolgersi in Europa nell’ambito del Programma Erasmus+.

Come comunicato dall’Università di Catania sul proprio sito, è stato pubblicato online un bando per l’attribuzione di borse di mobilità per tirocini da svolgersi in Europa nell’ambito del Programma Erasmus+, promosso e gestito dal Consorzio Erasmus Mobility Network, coordinato da Education In Progress, associazione di promozione sociale con sede a Messina.

I tirocini sono rivolti agli studenti del consorzio Erasmus Mobility Network e potranno svolgersi entro e non oltre il 31 luglio 2024. Si fa presente che la scadenza per inviare le domande di partecipazione è venerdì 20 ottobre 2023.