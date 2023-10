UNICT – “Beyond Calypso” per la tutela dell’ambiente: quando il convegno conclusivo

Presto il meeting conclusivo del progetto Interreg Italia – Malta “Beyond Calypso” per la tutela dell'ambiente.

Venerdì 20 ottobre, dalle 9:30, nei locali del Grand Hotel “Villa Itria” a Viagrande, si terrà il meeting conclusivo del progetto Interreg Italia – Malta “Beyond Calypso”.

Nel corso dei lavori saranno presentate i risultati di Beyond Calypso finalizzato a espandere notevolmente – massimizzando l’utilizzo dei risultati ottenuti dal progetto Calypso South – le aree di studio e le capacità di osservazione attraverso l’ottimizzazione delle procedure di modellizzazione per il monitoraggio degli sversamenti di idrocarburi.

Il convegno, dal titolo “Tecniche di rilevamento e tracciamento dello sversamento in mare di idrocarburi ai fini della mitigazione dell’impatto ambientale”, sarà aperto dal prof. Rosario Sinatra, responsabile scientifico per l’Università di Catania. A seguire, le relazioni del prof. Giuseppe Ciraolo dell’Università di Catania, coordinatore del progetto Beyond Calypso, su “Metodi e tecniche di rilevamento degli sversamenti di idrocarburi ‘oil spill’ in mare”.

Sul tema “Catena di rilevamento e modellazione degli sversamenti di idrocarburi oil spill a supporto delle azioni di mitigazione” interverrà Fulvio Capodici dell’Università di Palermo, mentre Salvatore Aronica e Marcello La Guardia dell’Ispra – Cnr di Capo Granitola si soffermeranno su “Tecniche di detection e tracking di sversamenti petroliferi oil spill”.

In chiusura gli interventi degli stakeholders italiani e maltesi: Giuseppe Schembari della Protezione Civile di Ragusa (responsabile presidio “Soccorso in mare”), Viola Sorbello, presidente di Legambiente Catania, Giuseppa Adamo di FederPesca Mazara del Vallo, Gabriella Nicosia e Riccardo Strada, rispettivamente presidente e direttore dell’Amp Isole Ciclopi.