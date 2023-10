UNICT – Sconto sui libri di testo 2023/24: come ottenerlo

Ecco come gli studenti iscritti regolarmente all'Università di Catania possono ottenere lo sconto del 25% sull’acquisto dei testi accademici.

Gli iscritti regolarmente all’anno accademico 2023/24 presso l’Università di Catania possono usufruire dello sconto del 25% sull’acquisto dei testi accademici: l’Ateneo ha infatti stanziato 616 mila euro come fondo complessivo.

Per l’anno in corso, la copertura del servizio è divisa in due periodi: il primo tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2023, il secondo tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2023. La modulazione dello sconto prevede la riduzione del 20% sul prezzo di listino editoriale a carico dell’Università di Catania, mentre il restante 5% a carico delle librerie convenzionate e aderenti all’Associazione Librai Italiani di Catania.

Per ricevere lo sconto è necessario seguire i seguenti passi: