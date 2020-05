Regione Sicilia, 26 milioni dal MIT per l’acquisto di bus ecologici e all’avanguardia

Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in arrivo fondi per rinnovare i mezzi di trasporto pubblico locale. I mezzi dovranno essere tecnologicamente avanzati e adatti alla messa in pratica delle misure di sicurezza anti-Covid.

Stanziati ben 26 milioni di euro per la Regione Sicilia al fine di acquistare autobus del trasporto pubblico locale e regionale fino al 2024. Nello specifico sono previsti 12 milioni immediatamente spendibili, ulteriori 7,5 milioni verranno erogati entro il 2024 e la restante quota negli anni successivi.

È quanto stabilisce il decreto ministeriale proposto dalla Ministra Paola De Micheli e sottoscritto d’intesa in Conferenza Unificata. Si prevede l’erogazione, dal 2018 al 2033, di risorse pari a 380 milioni complessivi al fine di ricambiare la flotta dei mezzi del trasposto locale. Le Regioni, si legge in una nota, non dovranno stipulare una convezione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e potranno da subito procedere all’acquisto dei bus senza obbligo di cofinanziamento e scegliendo da sé la tipologia di alimentazione. I mezzi dovranno però avere emissioni di gas di scarico di classe più recente, essere all’avanguardia sotto il profilo tecnologico ed è previsto che siano corredati da idonee attrezzature per l’accesso ed il trasporto di persone con mobilità ridotta.

La spesa da ultimo potrà essere usata anche per l’allestimento di protezioni e predisposizioni utili nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale. Inoltre, si prevede che i nuovi mezzi consentiranno alle aziende del tpl di rispettare i criteri di sicurezza adottati. Allo stesso modo anche il Decreto Rilancio ha autorizzato l’acquisto di autobus tramite la convenzione Consip per consentire un utilizzo più rapido delle risorse stanziate.