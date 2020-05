Dark, annunciata la data di uscita della terza stagione: ecco il trailer [VIDEO]

È stata finalmente annunciata la data di uscita della terza stagione di Dark, una delle serie Netflix più amate ed apprezzate degli ultimi anni.

Dark, da poco eletta migliore serie Netflix di sempre dal sito Rotten Tomatoes, arriverà su Netflix il prossimo mese con la terza e ultima stagione. Con le parole “La fine è l’inizio. L’inizio è la fine.”, una delle frasi più iconiche della serie, si apre il trailer con cui Netflix comunica ai fan l’uscita del ciclo conclusivo della serie tedesca.

Dark, la serie TV ideata da Baran bo Odar e Jantje Friese è andata in onda su Netflix dal 2017. Nelle prime due stagioni, la misteriosa scomparsa di due bambini aveva sconvolto il tranquillo paese di Winden. La loro ricerca inizia a coinvolgere quattro famiglie e le loro oscure vicende all’interno di una piccola città che, in realtà, nasconde un passato oscuro. Ricca di intrighi e mistero, Dark unisce i toni del noir alla fantascienza e mostra come passato, presente e futuro siano fortemente connessi tra loro.

Dark 3, quando esce?

La stagione conclusiva sarà rilasciata sulla piattaforma sabato 27 giugno. La data, già prevista da molti appassionati, non è casuale: corrisponde, infatti, nella serie, al giorno dell’Apocalisse di Winden, città dove si svolgono i fatti. La terza stagione di Dark sarà divisa in 8 episodi, della durata compresa tra 45 e 60 minuti. In particolare, però, la puntata finale durerà 68 minuti.

Dal trailer si evince che nella nuova stagione ritroveremo tutti i protagonisti delle stagioni precedenti e saranno riproposte le tematiche tipiche della serie: la ciclicità del tempo, i salti temporali e l’ineluttabilità della storia. Inoltre, come già si intuiva dal finale della seconda stagione, sarà introdotta un’ulteriore ipotesi: l’esistenza di possibili realtà parallele.