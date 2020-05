Netflix: “Dark” eletta come la migliore serie TV di sempre

Dark è la migliore serie TV Netflix di sempre. A stabilirlo sono proprio gli spettatori che, in un sondaggio online, hanno decretato la vittoria della serie tedesca.

Dark è la migliore serie TV Netflix di sempre. A stabilirlo è un sondaggio lanciato da Rotten Tomatoes tra i propri utenti: la serie tedesca ha battuto tutte le concorrenti. Il thriller fantascientifico, che ha appassionato milioni di spettatori, ha battuto serie di alto livello come The Crown, che racconta le vicende storiche dei Windsor a partire dall’incoronazione di Elisabetta II; la serie poliziesca di David Finch Mindhunter che scava nelle menti oscure dei serial killer; e Peaky Blinders, serie tv britannica ambientata a Birmingham dopo la prima guerra mondiale.

In finale, Dark ha poi battuto in finale con l’80% delle preferenze la premiatissima serie tv distopica Black Mirror che, nell’altra semifinale, aveva sconfitto a sua volta Stranger Things. La serie TV tedesca, creata da Baran Bo Odar e Jantje Friese, ha già in attivo due stagioni che con una trama fittissima, viaggi temporali e una fotografia straordinaria, ha fatto breccia nel cuore di milioni di appassionati. La terza stagione è attesa per il 27 giugno 2020.