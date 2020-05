UNICT – Al via progetto di comunicazione scientifica “Catania Conversation”

Catania Conversation "CC" è il nome del nuovo che ha sviluppato una piattaforma online dedicata ad una rete internazionale di specialisti in tabagismo, ricerca, salute e comunicazione.

L’Università di Catania rende noto un nuovo progetto, portato avanti dal Centre of Excellence for the acceleration of Harm Reduction (CoEHAR) che mette insieme giornalisti, scienziati e opinion leader di tutte le parti del mondo, esperti nella riduzione dei danni del fumo e nella comunicazione scientifica.

Catania Conversation “CC” è il nome del nuovo che ha sviluppato una piattaforma online dedicata ad una rete internazionale di specialisti in tabagismo, ricerca, salute e comunicazione. L’obiettivo è rendere la piattaforma gestita dal team catanese un luogo di condivisione e selezioni di notizie inerenti la ricerca sulla riduzione del danno da fumo.

Numerose ricerche hanno dimostrato che per smettere di fumare sono disponibili alternative meno dannose alle sigarette convenzionali, ma i quadri normativi e l’opinione pubblica hanno spesso forti dubbi a riguardo. In alcuni casi, le lobby deliberatamente diffondono informazioni sbagliate e non scientifiche ad un pubblico ignaro di ciò. La scena stessa del controllo del tabacco è multiforme, questa comprende coltivatori, commercianti, lavoratori, industrie e, naturalmente, i settori più visibili del prodotto stesso. Ognuno ha una storia da raccontare. In tutti i casi queste storie sono specchio dello sviluppo e dell’economia dei paesi. Dalle vistose sigarette elettroniche, allo snus, passando anche per i cerotti, la storia del tabacco raramente delude i media.

In un momento così complesso per la comunità scientifica internazionale, “Catania Conversation” vuole essere un supporto concreto per trovare e selezionare le notizie basate su evidenze scientifiche validate da autorevoli esperti del mondo della scienza e della salute pubblica. “Catania Conversation” ha le stesse funzionalità di una agenzia di selezione di notizie, con la produzione di lanci e la diffusione di comunicati stampa. Al suo interno, uno staff di giornalisti di tutto il mondo.

Per presentare la piattaforma, in occasione della Giornata Mondiale Antifumo 2020, venerdì 29 maggio (dalle 15 alle 18), il CoEHAR promuove una masterclass online con ospiti d’eccellenza e partecipanti selezionati dalle più influenti testate giornalistiche al mondo.

