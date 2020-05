Catania, piazza Nettuno invasa dai rifiuti: ritorno alla normalità o all’inciviltà? [FOTO]

A Catania piazza Nettuno è invasa dai rifiuti. Bottiglie di vetro, di plastica e lattine invadono lo spazio pubblico, senza che sanzioni o multe.

La segnalazione arriva dalla pagina Centro Storico Pedonale – Catania che pubblica alcune foto di piazza Nettuno piena di rifiuti. Scattate il 25 maggio 2020, queste immagini segnano un ritorno alla normalità dopo il lockdown che ha costretto negli scorsi mesi tutti gli italiani in casa. Tuttavia, guardando queste foto, viene spontaneo chiedersi: ritorno alla normalità o all’inciviltà?

Quello che vediamo dalle foto sono, infatti, bottiglie di birra, di plastica e lattine abbandonate sulle panchine della piazza, cartacce a terra, vaschette e forchette di plastica, che restituiscono a chi guarda uno scenario a dir poco sconsolante. Il ritorno di quella che in questi giorni viene continuamente definita come “movida” ha sicuramente suscitato diverse polemiche in merito agli assembramenti e alla mancanza di cautela da parte dei cittadini, non solo a Catania ma in tutta Italia. A questo, si aggiunge adesso anche l’inciviltà di alcuni.

“Ne usciremo migliori”, si legge ironicamente tra i commenti alle foto di piazza Nettuno. Certo è che fin quando la mancanza di senso civico, unita all’assenza di controlli e di sanzioni per chi non rispetta gli spazi pubblici, continuerà a dilagare tra i più, scenari come questo di piazza Nettuno saranno sempre all’ordine del giorno.