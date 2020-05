Ospedali Sicilia, inizia la “Fase 2”: ripartono le prestazioni ordinarie

Gli ospedali in Sicilia ripartono gradualmente anche con le attività ordinaria di ricovero e ambulatoriali: la conferma da una circolare diramata dall'assessore Razza alle strutture pubbliche.

Dopo uno stop durato oltre due mesi, gli ospedali in Sicilia si preparano a riaprire anche alle prestazione ordinarie. È questo il contenuto diramato da una circolare dell’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza diramata nella giornata di ieri. A partire da lunedì, inizierà la progressiva riapertura delle strutture sanitarie per le ordinarie prestazioni di ricovero ed ambulatoriali comprese quelle erogate in regime di intramoenia ed extramoenia.

In questo modo, tutte quelle prestazioni finora rimandate a causa dell’emergenza sanitaria, potranno riprendere. Riparte quindi l’assistenza relativa a tutte le patologie, acute e croniche, finora erogata solo in modalità di urgenza-emergenza al fine di contenere il contagio.

Infine, l’assessorato regionale ha inserito nella circolare il monitoraggio attivo della situazione epidemiologica, così come stabilito dal ministero della Salute all’interno del decreto risalente allo scorso 30 aprile.