UNICT – Premio di laurea per tesi in Fisica: borsa di studio da 1500 euro

L'Università di Catania ha indetto per l'a.a. 2019/2020 una pubblica selezione per l'assegnazione del premio di laurea "Roberto Giordano" per i laureati magistrali in fisica dell'Ateneo.

Al premio dedicato al docente Roberto Giordano potranno partecipare tutti i laureati magistrali in Fisica dell’Ateneo nell’a.a. 2018/2019 con una votazione non inferiore a 110/110.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Catania, devono essere presentate, o fatte pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, o tramite corriere, all’Ufficio Protocollo generale dell’Università, sito in Piazza Università n. 2 – 95131 – Catania, entro e non oltre le ore 17.00 del 3 luglio 2020.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

curriculum vitae et studiorum dettagliato, sottoscritto dal candidato, che riporti dati relativi alla carriera specificando le materie superate, la relativa votazione e la media ponderata;

copia cartacea della tesi di laurea, autenticata ai sensi della normativa vigente;

abstract della tesi stessa;

ogni altro documento o titolo ritenuto utile ai fini del concorso; 5. copia di un documento d’identità e del codice fiscale.

Al vincitore sarà assegnato un premio in denaro di 1.500 euro.