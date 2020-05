Instagram Guide: l’innovativa funzione che ti aiuta a stare bene

Instagram Guide, ecco la nuova funzione introdotta dalla nota piattaforma social. Verrà visualizzata come una sezione separata dal profilo degli utenti, ma sarà ricollegabile anche a storie e post.

Instagram compie un ulteriore passo in avanti: se nel lontano 2010 la nota piattaforma social si era concentrata prevalentemente sui media fotografici, amplificando recentemente la sua offerta video con la creazione di IGTV, adesso Instagram Guide aggiunge testo lungo alle sue componenti.

“Vogliamo che Instagram sia un luogo in cui puoi facilmente trovare informazioni affidabili e ispirazione dai tuoi account preferiti – ha annunciato il social network – ecco perché stiamo introducendo Guide, un modo per scoprire più facilmente consigli, suggerimenti e altri contenuti dei tuoi creatori, personaggi pubblici, organizzazioni ed editori preferiti su Instagram”.

Instagram Guide: come ottenerla

Le guide saranno visualizzate come una sezione separata del profilo degli utenti, ma possono anche venire collegati ai post o alle storie. Le prime guide sembrano riguardare prevalentemente il benessere; attualmente la funzione è fruibile esclusivamente da alcuni utenti selezionati dalla piattaforma stessa. Probabilmente la funzione verrà estesa ulteriormente in futuro.

Instagram Guide: l’elenco degli utenti “partner”

Instagram pensa al benessere mentale degli utenti, fortemente provato dai mesi appena trascorsi: “Consentiremo ai creatori di connettersi con organizzazioni di esperti per condividere risorse durante questo periodo, inclusi suggerimenti su come prendersi cura del proprio benessere, mantenere il contatto con gli altri, gestire l’ansia o il dolore”.

Tra le Guide c’è ad esempio quella curata dalla Fondazione americana per la prevenzione dei suicidi che si chiama “Salute mentale e Covid-19”, e quella britannica della Heads Toghether, che riunisce i post in cui si invita a essere gentili con gli altri, prendersi cura di sé e parlare di come ci si sente.

Ecco l’elenco degli utenti scelti al momento: