UNICT – Al via gli “Open Days 2020”: si parte con Scienze fisiche e Ingegneria

Al via gli "Open Days 2020" dell'Università di Catania in una edizione completamente online. Oggi la prima giornata di orientamento.

Al via gli “Open Days 2020” dell’Università di Catania. A causa dell’emergenza in corso e delle misure di sicurezza adottate dall’Ateneo catanese, si svolgeranno online le giornate di orientamento alla scelta universitaria dedicate ai ragazzi del 4° e 5° anno delle scuole superiori di 2° grado, ai dirigenti scolastici e insegnanti delle scuole secondarie ai diplomati e, in generale, a tutti coloro che sono interessati a iscriversi o a trasferirsi all’Università di Catania.

Si parte oggi, lunedì 18 maggio 2020, con la prima giornata dedicata all’orientamento con un intervento del rettore Francesco Priolo, arricchita di eventi e attività collaterali. Questa prima giornata sarà dedicata a Scienze fisiche e di ingegneria (dipartimenti di Fisica e Astronomia, Ingegneria civile e Architettura, Ingegneria elettrica, elettronica e informatica, Matematica e Informatica, Scienze biologiche, geologiche e ambientali – ambito scienze della terra e dell’universo – e Scienze chimiche).

Alle ore 12 è prevista l’apertura in diretta straming, a cura della webtv dell’Ateneo. Seguiranno video e presentazioni dei dipartimenti. Dalle ore 14.30 alle ore 18.00 previsti invece webinar e chat live con i dipartimenti del settore Scienze Fisiche e Ingegneria / Physical Sciences and Engineering:

Dipartimento di Scienze chimiche

Dipartimento di Fisica e Astronomia

Dipartimento di Matematica e Informatica

Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura e Scuola di Architettura (Siracusa)

e Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica

Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali (ambito scienze della terra e dell’universo)

Alle ore 18.30 è previsto uno streaming gratuito in lingua originale (inglese con sottotitoli in italiano) del documentario “Anthropocene: The Human Epoch“, sul gruppo internazionale di scienziati che studiano l’impatto che gli esseri umani hanno sul Pianeta.

Il contenitore web“Open Days Unict 2020” sarà accessibile attraverso una landing page, visibile solo dal 18 maggio, che mostrerà tutti i percorsi e i collegamenti per visualizzare i contenuti live e quelli statici, realizzati specificamente per le tre giornate, oltre che per orientare la navigazione dell’offerta formativa e incontrare via chat o su piattaforma streaming i docenti, il personale e gli studenti individuati per effettuare colloqui con i ragazzi delle scuole, con i loro familiari e con gli insegnanti e rispondere a mail e telefonate degli utenti.

Per ulteriori informazioni sull’offerta formativa dell’Ateneo di Catania è possibile visitare le sezioni “Studenti Futuri” del portale www.unict.it, e “Orientamento a distanza” del sito web del Cof&P www.cof.unict.it.