Fase 2 e riaperture: le regole da rispettare in negozi e parrucchieri

Negozi e Centri Commerciali

Nuove regole da rispettare nel vivo della Fase 2 per tutti i negozi presenti nelle vie dello shopping e all’interno dei centri commerciali. Sarà possibile provare i capi in camerino e le calzature, a patto che venga mantenuto per tutto il tempo l’uso della mascherina e dei guanti, che dovranno essere forniti dall’esercente. Per quest’ultimi, non corre l’obbligo di sanificare la merce una volta provata.

All’interno dei centri commerciali sarà contingentato l’ingresso nei negozi per evitare assembramenti di ogni sorta e mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro. Riapriranno anche i punti ristoro all’interno degli stessi e con le medesime regole imposte per tutti i ristoranti e bar. I cinema, invece, dovranno aspettare la riapertura prevista attualmente per il 15 giugno. In diverse regioni, come ad esempio la Sicilia, i centri commerciali e i negozi di abbigliamento rimarranno chiusi nell’intera giornata di domenica.

Parrucchieri e centri estetici

Quasi un po’ a sorpresa, rispetto alle previsioni iniziali, è stato dato il via a parrucchieri, barbieri, centri massaggi ed estetici per riaprire i propri battenti. Regole ferree dovute allo stretto contatto che si avrà tra cliente ed operatore, con l’obbligo di utilizzo della mascherina per entrambi e distanze tra una postazione e l’altra.

Sarà obbligatorio ricevere i propri clienti esclusivamente per appuntamento, mantenendo un registro presenze per almeno 14 giorni da parte dell’esercente. Qualora il servizio preveda il taglio della barba, un massaggio o trattamento del viso in cui il cliente non può materialmente indossare una protezione, l’operatore dovrà obbligatoriamente indossare una mascherina di tipo Ffp2 senza valvole.

