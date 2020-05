Allerta incendi in tutta la Sicilia: il bollettino della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato l'allerta incendi in tutta la Sicilia per la giornata di domani.

A partire dalla mezzanotte del 16 maggio 2020 e per le successive 24 ore, la Protezione civile ha diramato un’allerta incendi per tutta la Sicilia. Alcune zone dell’isola sarebbero particolarmente esposte a rischio: si tratta di Agrigento, Messina, Palermo e Trapani. In queste province il rischio di incendi nel corso della giornata di domani sarebbe particolarmente alto, complici le alte temperature prospettate.

Per quanto riguarda il resto della Sicilia, la Protezione Civile ha in ogni caso segnalato un’allerta media. Il rischio, sebbene di intensità lievemente minore, è dunque previsto anche per le province di Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa e Siracusa, per le quali è stato individuato lo stato di pre-allerta e pericolosità media.