Ryanair: annunciata la riattivazione dei voli, ma ci saranno delle regole

La società aerea irlandese annuncia la riparte, con 1000 voli giornalieri. Ecco tutte le precauzioni che dovranno adottare i passeggeri.

Ryanair è pronta per la ripartenza. Ad annunciarlo è la stessa compagnia low-cost irlandese attraverso una nota, dove dichiara che a partire dal primo luglio 2020 torneranno sarà riattivato il 40% dei voli, passando così dai 30 voli al giorno a 1000 voli al giorno. Non si hanno ancora dettagli sui voli internazionali per scopi turistici, ma quel che è certo è che i passeggeri potranno tornare a volare, pur con le dovute limitazioni. Saranno, infatti, stabilite delle regole che permetteranno di effettuare gli spostamenti in totale sicurezza.

Ryanair: le nuove regole per volare

Naturalmente ci saranno delle regole da rispettare per limitare i pericoli e scongiurare il rischio di contagi. Queste verranno sicuramente stabilite nel dettaglio, ma ciò che al momento è certo è che i passeggeri saranno obbligati a indossare la mascherina a bordo per tutta la durata del volo. Durante il tragitto sarà inoltre obbligatorio avvisare il personale di bordo, qualora si rendesse necessario l’utilizzo del bagno così da organizzare gli ingressi ed evitare potenziali code e/o assembramenti.

La compagnia aerea irlandese ha, infine, spiegato che tutti i passeggeri dovranno fornire informazioni sul proprio viaggio. Nello specifico, sarà necessario compilare un apposito modulo in cui dovranno essere forniti tutti i dettagli sul viaggio e sul soggiorno. Le informazioni saranno poi successivamente girate ai governi europei interessasti, che continueranno a monitorare i passeggeri e le eventuali misure di isolamento.