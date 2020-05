Mascalucia, volontari portano paziente al mare: lo scatto commovente

Un piccolo gesto d'umanità dai volontari della Croce Rossa Italiana, una foto che ricorda a tutti l'importanza e la bellezza della natura anche nei momenti più difficili.

Wuhan, Cina, la città della pandemia. Un infermiere spinge la barella che trasporta un paziente all’esterno dell’ospedale, ai margini di una strada deserta della città in quarantena. È pomeriggio inoltrato e i due si trovano lì perché il malato possa ammirare il tramonto, una luce che dalla stanza dov’era ricoverato da troppo tempo mancava. Lo scatto ha fatto in pochi giorni il giro del mondo, ricordando a un’umanità chiusa in casa nella paura del contagio che proprio in piccoli gesti come quello può risiedere la salvezza di una persona. Mesi dopo, un gesto simile arriva dall’Italia, da un piccolo comune della zona metropolitana di Catania, Mascalucia.

Un uomo sdraiato in barella si trova a bordo di un’ambulanza, al suo fianco una volontaria della Croce Rossa. Entrambi hanno lo sguardo rivolto in avanti, verso il mare. L’immagine, di una bellezza e umanità travolgente, è stata ripresa anche dagli account ufficiali della Croce Rossa Italiana, che così commenta: “Questo è il tempo della gentilezza, un tempo nel quale anche i piccoli gesti fanno una grande differenza. Gesti come quello dei Volontari della Croce Rossa Comitato di Mascalucia che hanno voluto regalare a un paziente una piccola pausa in riva al mare”.

Tante le emozioni che può regalare quella vasta distesa d’acqua per un siciliano. L’acre odore della salsedine che punge le narici, le tonalità d’azzurro che si mischiano con il cielo, u scrusciu d’u mari, come avrebbe detto Camilleri. Sensazioni che si perdono tra le pareti bianche di un ospedale. E che, invece, ogni tanto, vanno ricordate.