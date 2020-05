Bonus Inps 600 euro: Catania prima in Sicilia per richieste

L'Inps ha accolto più di trecentomila richieste solo in Sicilia. Il maggior numero di pratiche arriva da Catania, a seguire Palermo: i dati comunicati dall'ente.

L’Inps ha reso noti gli esiti relativi all’indennizzo di 600 euro. Questa misura di sostegno al reddito è stata concessa a diverse categorie di lavoratori, in seguito al decreto Cura Italia per contenere gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria.

I dati dell’istituto di previdenza dicono che la misura è stata erogata a ben 300.667 aventi diritto in Sicilia: Catania è la provincia con il maggior numero di pratiche (63.462), seguita da Palermo.

La Direzione regionale dell’Inps ha comunicato che sono sono 13.275 i decreti di Cassa integrazione in deroga, in base al decreto legge Cura Italia, trasmessi finora dalla Regione Siciliana all’Inps. Di questi, l’istituto ne ha autorizzati finora 12.012. Sono 27.530 i lavoratori interessati, per un totale di 5.852.653 ore: le somme impegnate ammontano a 47.406.489,30 euro.

La Cassa integrazione ordinaria, invece, è stata autorizzata per 19.833 pratiche, su un totale di 20.762 richieste giunte all’Inps. Già disposti 59mila pagamenti per oltre 25 milioni di euro. Mentre sono 5.600 le istanze di Fis (Fondo di integrazione salariale) definite a fronte delle più di 8.000 pervenute all’Inps.