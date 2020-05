Meteo Sicilia, rischio incendi su parte dell’Isola: il bollettino della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Sicilia ha diramato un bollettino in cui si innalza il livello di preallerta su alcune delle province dell'Isola. Queste le previsioni sulla Sicilia nel weekend.

Il dipartimento della Protezione Civile siciliana ha diramato per tutta la giornata del 9 maggio il rischio del verificarsi di incendi per le province di Messina e Palermo, alzando il livello di allerta. Le previsioni meteo per la Sicilia, per la giornata di oggi, prevedono forti venti meridionali e assenza di precipitazioni, con temperature invariate rispetto agli scorsi giorni o in lieve aumento.

“Un promontorio interciclonico, di matrice nord-africana, caratterizza le condizioni meteorologiche sul Mediterraneo centrale – si legge all’interno del bollettino della Protezione Civile – con tempo stabile e soleggiato anche sulla nostra Penisola. Domani ancora bel tempo in attesa, dalla sera, di un transiente legato ad una saccatura presente sulla Penisola Iberica, che tenderà a portarsi sulle nostre regioni più occidentali con prime precipitazioni su Arco Alpino e Sardegna. Domenica il disturbo in quota continuerà a traslare verso levante con locali piovaschi sulle regioni centrali peninsulari”.

In merito all’attuazione delle fasi operative, viene raccomandato ai sindaci di attivare le procedure previste dal Piano comunale di emergenza per il Rischio incendi d’interfaccia per il livello di preallerta nelle due province siciliane.