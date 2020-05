Catania, casa di riposo abusiva e nessuna misura anti-Covid: sequestrata

La casa di riposo è stata sequestrata e chiusa e la titolare denunciata. Nella struttura si trovavano sette posti letto, di cui due utilizzati dalla proprietaria e dal convivente.

Assenza di misure anti-COVID e abusivismo. Queste le ragioni che hanno mosso i Nas di Catania a sequestrare una casa per anziani nel territorio di San Pietro Clarenza. La struttura socio-assistenziale, dichiarano i Nas, avrebbe riscontrato “gravi irregolarità e senza le più elementari misure per la prevenzione e il contenimento del Covid-19” e per questa ragione sarebbe stata sequestrata dai militari.

La responsabile è una 46enne munita esclusivamente di un attestato di operatore socio assistenziale che vi lavorava assieme al proprio convivente. La donna è stata denunciata alla Procura di Catania. Nella struttura ci sono sette posti letto, due dei quali occupati dalla coppia che, ricostruiscono i carabinieri del Nas, viveva negli stessi ambienti destinati agli anziani senza i benché minimi accorgimenti o protezioni contro il potenziale contagio del virus e la totale assenza degli standard organizzativi e funzionali previsti .

Gli anziani ospiti, ultrasettantenni e non autosufficienti, a fronte del pagamento di rette mensili, erano alloggiati, spiegano i militari dell’Arma, “in camere anguste, senza adeguati servizi igienici, senza sistemi di riscaldamento e di climatizzazione e senza la necessaria assistenza considerata la mancanza di adeguato personale qualificato che avrebbe dovuto accudirli: operatori sanitari, infermieri professionali, assistenti sociali o educatori-psicologi e animatori”. La responsabile della struttura, già nota ai carabinieri per la precedente gestione di un’analoga struttura socio-residenziale abusiva nella zona ionica, è stato denunciata alla Procura. La comunità alloggio è stata chiusa.