Ruba senza svegliare l’inquilina che dorme, ma viene tradito dai tatuaggi: arrestato

Un ladro ha cercato di farla franca dopo aver rubato in una villetta, ma è stato riconosciuto e arrestato grazie ai filmati delle videocamere.

Un 23enne di Viagrande è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo in quanto ritenuto responsabile di furto in abitazione presso una casa di San Pietro Clarenza.

Il 55enne proprietario della villetta, infatti, si era allontanato dalla propria abitazione di via Catania verso le 8:30 del mattino, lasciando in casa la figlia 18enne che dormiva ancora. Rientrato a casa un’ora dopo, però, ha trovato le stanze piene di oggetti sparsi sul pavimento, con cassetti ed armadi aperti: segno del passaggio di un ladro. La figlia di 18 anni stava ancora dormendo, ma il padre si è accorto della mancanza di oggetti, soprattutto quelli preziosi, per un valore di circa 4mila euro.

Svegliata e rassicurata la figlia, l’uomo si è dunque recato presso la caserma dei carabinieri del paese per sporgere denuncia, consegnando loro tutti i filmati del suo impianto di videosorveglianza. Dalla visione delle immagini, i militari sono riusciti ad individuare i segni caratteristici dell’indagato e, condividendo con tutti gli altri reparti del comando provinciale di Catania i video, i colleghi della stazione di Viagrande hanno riconosciuto la fisionomia del ladro, un 23enne residente in quel Comune, già indagato per altri reati dello stesso genere. A tradire l’individuo i tatuaggi distintivi sul collo e su un polpaccio.

Il giovane è stato adesso sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.