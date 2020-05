Coronavirus Sicilia, bollettino 7 maggio: boom di guariti

Coronavirus Sicilia, nuovi contagi e deceduti: il bollettino della Regione Sicilia del 7 maggio 2020, dati ufficiali aggiornati alle ore 17.00.

Il trend si sta notevolmente abbassando ed è in evidente ribasso da una decina di giorni.

L’epidemia da Coronavirus si conferma a bassa intensità anche nei primi giorni della Fase 2 della Sicilia. Oggi registrati 7 casi positivi, è il numero più basso dall’inizio dell’epidemia.

Su 95.695 tamponi analizzati 3288 sono risultati positivi. Lo comunica l’ufficio stampa delle Regione Sicilia nella sua pagina facebook.

Continuano a calare i contagi e anche i malati in terapia intensiva, che oggi sono 21 (-4). Si abbassa anche il numero dei decessi, 1 nelle ultime 24 ore.

Il totale dei decessi ha raggiunto un totale di 251. I guariti salgono ancora: sono oggi 910 cioè +80 più di ieri sera.

I ricoverati diminuiscono ancora: sono 370 contro i 356 di ieri sera di cui 349 in area non critica e 21 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 1757 persone (60 in meno di ieri) tra positivi e loro contatti.

I DATI IN BREVE

Tamponi effettuati – 95.695 (+2.696 rispetto a ieri);

Positivi al tampone – 3.288 (+7); Attualmente ancora contagiati – 2.127 (-74);

Guariti – 910 (+80);

Deceduti – 251 (+1);

Ricoverati in area non critica – 370 pazienti (-14);

Ricoverati in terapia intensiva – 21 (-4); Isolamento domiciliare – 1.757 (-60).

SITUAZIONE IN ITALIA

Dati 6 maggio, ore 18

Sono 214.457 i casi totali dall’inizio della pandemia:

91.528 persone attualmente positive

29.684 deceduti

93.245 guariti.

Variazioni rispetto al precedente bollettino:

+1.444 nuovi casi positivi

+ 369 deceduti

+ 8.014 guariti

Tra i 91.528 attualmente positivi (-6.939):

74.426 si trovano in isolamento domiciliare ( -6.344 )

) 15.769 ricoverati con sintomi ( – 501 )

) 1.333 in terapia intensiva (– 94)

Sono 2.2310.929 (+64.263) i tamponi effettuati.

SITUAZIONE INTERNAZIONALE

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 07 Maggio, ore 09.45 am)

Globale

3.634.172 casi confermati nel mondo dall’inizio dell’epidemia

251.446 morti

Cina

84.409 casi confermati clinicamente e in laboratorio

4.643 morti

Europa

(Ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European Region, 06 Maggio, ore 10)

1.595.499 casi confermati

147.820 morti

Primi cinque Paesi per trasmissione locale in Europa​​​

Spagna 219.329 casi (25.613 morti )

219.329 casi (25.613 morti ) Italia 214.457 casi (29.684 morti )*

214.457 casi (29.684 morti )* Germania 164.897 casi (6.996 morti )

164.897 casi (6.996 morti ) Regno Unito 194.990 casi (29.427 morti )

194.990 casi (29.427 morti ) Francia 132.967 casi (25.531 morti )

*Fonte: Dipartimento Protezione Civile

America

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 07 maggio, ore 09.45)