UNICT – Via alla Digital Recruiting Week: cos’è e come iscriversi

Nei prossimi giorni ritornerà la Digital Recruiting Week. Sono aperte le iscrizioni, gratuite, per gli universitari di tutto il Paese. Ecco le modalità e la programmazione dell'evento.

A grande richiesta, Start Hub riapre i giochi con la #DRW2020 Vol.2: una settimana di appuntamenti online utili e gratuiti per ricevere formazione e trovare lavoro. Ma di cosa si tratta, esattamente? La Digital Recruiting Week è stata una grande esperienza positiva, che ha mostrato il lato attivo del mercato del lavoro, nonostante la difficile situazione economica attuale. Per partecipare, gli studenti e i neolaureati potranno iscriversi gratuitamente attraverso un form pubblicato sul sito dell’Università di Catania all’interno dell’evento.

Modalità, partecipanti e programmazione

L’iniziativa ha coinvolto 25 aziende di rilevanza nazionale ed internazionale e circa 10.000 partecipanti che hanno preso parte gratuitamente a un totale di 6 laboratori sulle soft-skills e 16 webinar formativi in preparazione alla presentazione del cv e ai colloqui di lavoro. Contemporaneamente a tali appuntamenti, sono state organizzate challenge che hanno coinvolto i partecipanti più competitivi, i quali si sono messi alla prova con le sfide di coding e di creatività.

Per tutta la durata dell’evento, i candidati hanno potuto non solo prenotare consulenze one-to-one con i recruiters, ma anche inviare il proprio cv alle aziende che anche in questo periodo sono attive sul mercato del lavoro e stanno assumendo nuove risorse. L’inarrestabile passione trasmessa dai recruiters di Start Hub ha reso i webinar fortemente interattivi e virali sui canali social: per tutta la settimana i profili Facebook, LinkedIn, Instagram e YouTube di Start Hub Your Career hanno tenuto viva l’attenzione dei partecipanti con le novità in programma.

Cosa succederà nella Digital Recruiting Week Vol.2?

La Digital Recruiting Week Vol.2 si svolgerà dal 4 all’8 maggio 2020, una settimana durante la quale gli universitari in cerca di lavoro avranno nuovamente la possibilità di prenotare consulenze one-to-one con i recruiters, ma anche di consultare e scegliere l’azienda o le aziende a cui inviare il proprio cv, con la sicurezza di rivolgersi a quelle che continuano ad essere attive sul mercato del lavoro e stanno assumendo nuove risorse.

La Digital Recruiting Week Vol.2 coinvolgerà nuovamente un grande numero di aziende (anche quelle che non hanno ancora avuto modo di partecipare), desiderose di conoscere i candidati più motivati. I partecipanti in cerca di occasioni di formazione gratuita, potranno iscriversi a webinar altamente formativi e gli entusiasti della prima edizione potranno ripetere l’esperienza per approfondire i contenuti fruiti.

Il programma dell’evento, in continuo aggiornamento, si è già arricchito di nuovi webinar a tema Digital Mindset e Reboot per reinventarsi professionalmente; inoltre non mancheranno i seguitissimi interventi focalizzati sulle soft-skills e sulla valorizzazione personale e professionale, per esempio attraverso incontri dedicati alla scrittura del cv o al momento del colloquio di lavoro.