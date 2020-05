Fase 2 in Sicilia: quali sport si potranno praticare dal 4 maggio

L'ordinanza regionale ribadisce la possibilità di fare attività fisica individuale. Ripartenza anche per le attività sportive professionali.

È stata emessa l’ordinanza regionale per lo svolgimento della Fase 2, nel rispetto delle direttive del decreto del premier Conte del 26 aprile 2020. Il governatore Nello Musumeci ribadisce alcune misure in merito alle attività sportiva individuale e sportiva.

Infatti, secondo quanto riportato dall’ordinanza regionale di ieri, 30 aprile 2020, è consentita l’attività sportiva individuale. Ma viene aggiunto che è possibile anche lo svolgimento con un accompagnatore nel caso si tratti di minorenni o disabili, nel rispetto delle misure di sicurezza e delle norme per evitare la diffusione del contagio del Coronavirus.

Sulle attività sportive professionali, l’ordinanza della Regione siciliana recita: “I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purché in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: a) comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall’Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza“.