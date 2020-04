UNICT – Al via concorso di grafica per i bambini delle scuole primarie

Disegna la tua Città della Scienza: al via concorso di grafica per i bambini delle scuole primarie promosso dall’Ateneo catanese. I disegni da inviare entro la mezzanotte del 10 maggio.

Si è svolto martedì pomeriggio il primo appuntamento del contest di grafica “Schizzi di Scienza: disegna la tua Città della Scienza”, promosso dall’Università di Catania e dalla Città della Scienza e dedicato agli alunni delle scuole primarie.

La presentazione in diretta Facebook ha visto infatti una grande partecipazione di bambini che, accompagnati da genitori e insegnanti, hanno potuto conoscere un po’ più da vicino, anche se sempre in modalità #iorestoacasa, la bella realtà di Città della Scienza e alcune delle attività svolte e in programma nel prossimo futuro. Moltissimi i commenti, le domande e le curiosità sul contest e, soprattutto, grandissimo il desiderio da parte dei bambini di poter venire a visitare la struttura di Città della Scienza appena sarà possibile riaprire al pubblico.

A questo punto la palla è ai piccoli artisti-scienziati. È ufficialmente partita la seconda fase del contest: il momento della sfida! I partecipanti hanno adesso tempo fino alla mezzanotte del 10 maggio per realizzare un disegno, usando la tecnica preferita (matite, pastelli, acquarelli, non ci sono limitazioni alla fantasia di chi partecipa!), ispirandosi alla Città della Scienza, e inviarlo all’indirizzo: cds@unict.it.

L’opera potrà essere un disegno della struttura esterna, oppure quello di un esperimento che vorrebbero vedere realizzato, o ancora, l’immagine di scienziati al lavoro oppure, facendo ricorso alla fantasia, l’idea di quella che potrà essere la Città della Scienza del futuro. Occorrerà inoltre allegare un semplice modulo di liberatoria per l’uso dei disegni da parte di Città della Scienza, reperibile sul sito internet www.cds.unict.it, compilato dai genitori.

Le immagini dei disegni pervenuti saranno pubblicate il 15 maggio sulla pagina Facebook di Città della Scienza e ci saranno cinque giorni di tempo, fino al 19 maggio, per votare il disegno preferito. I due disegni che riceveranno più “like” nelle due categorie (alunni di prima e seconda elementare; alunni di terza, quarta e quinta elementare) saranno i vincitori di questa prima edizione del concorso e riceveranno in premio dei bellissimi kit di montaggio.