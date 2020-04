UNICT – Anti-Covid Lab: il laboratorio che testa i dispositivi di protezione individuale

L'Anti-Covid Lab fornisce assistenza tecnica alle aziende che hanno ottenuto il via libera dall'Istituto superiore di Sanità per compiere opportuni test sui tessuti utilizzati per la creazione di DPI.

Anti-Covid Lab è un laboratorio messo a punto dal lavoro congiunto dell’Università di Catania e dei Laboratori Nazionali del Sud (LNS) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, atto a verificare la qualità funzionale dei tessuti utilizzati per la creazione di DPI, prime tra tutti le mascherine, necessarie per la prevenzione del contagio.

La aziende che hanno ottenuto il via libera dall’Istituto superiore di Sanità, possono richiedere assistenza tecnico-scientifica al Laboratorio che constaterà se i tessuti si confanno agli standard previsti delle norme vigenti.

I test eseguibili presso il Laboratorio sono i seguenti:

Test per la certificazione a norma UNI14683

Effetto Batterio Filtrante : campionamento di aerosol con sistema di test a “impattore a cascata multi-stadio” per applicazione della normativa sui requisiti per maschere facciali ad uso medico destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi tra pazienti e personale clinico durante gli interventi chirurgici e altri contesti medici con requisiti simili (EN-14683:2019).

: campionamento di aerosol con sistema di test a “impattore a cascata multi-stadio” per applicazione della normativa sui requisiti per maschere facciali ad uso medico destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi tra pazienti e personale clinico durante gli interventi chirurgici e altri contesti medici con requisiti simili (EN-14683:2019). Traspirabilità : misura della pressione differenziale

: misura della pressione differenziale Bioburden: sterilità del package.

Altri test eseguibili presso la struttura BRIT & Anti-COVID Lab

Caratterizzazione dei materiali , in particolare per le indagini di bagnabilità dei tessuti, necessarie per la valutazione della natura idrofobica/idrofilica per mezzo del metodo di misura della goccia sessile con strumento ottico, munito di dosaggio automatico di due liquidi test per la determinazione simultanea di angolo di contatto ed energia libera superficiale.

, in particolare per le indagini di bagnabilità dei tessuti, necessarie per la valutazione della natura idrofobica/idrofilica per mezzo del metodo di misura della goccia sessile con strumento ottico, munito di dosaggio automatico di due liquidi test per la determinazione simultanea di angolo di contatto ed energia libera superficiale. Analisi morfologica dei materialisu scala micrometrica e sub micrometrica, ove richiesto, per mezzo di metodologie di microscopia a scansione elettronica (SEM).

È possibile richiedere l’assistenza del laboratorio compilando questo form.