Dybala positivo al quarto tampone, un caso anche in Parlamento

La pandemia da Covid-19 ha raggiunto in Italia quota 200.000 contagi. Tra i positivi al virus anche un deputato della Camera. Dybala è risultato positivo anche al quarto tampone: il calciatore juventino aveva annunciato il 21 marzo la sua positività al virus.

La pandemia non risparmia nessuno: è di poche ore fa la notizia della positività al Covid di un deputato della Lega. Questi, pare fosse presente venerdì scorso in Aula. La cosa ha suscitato preoccupazione in apertura di seduta alla Camera, con Alessandro Fusacchia (+Europa) e Emanuele Fiano (Pd) che hanno chiesto alla presidenza di adottare il voto telematico o l’utilizzo anche di altre aule di Montecitorio per garantire il distanziamento.

Il vicepresidente Fabio Rampelli, che guida i lavori ha detto che “una risposta alle domande poste” arriverà dalla riunione della Conferenza dei capigruppo in programma oggi. Come riporta anche Open, ieri sera era stato il leghista Alberto Gusmeroli a confermare l’esistenza di un nuovo caso. Su Facebook il deputato e sindaco di Arona, in provincia di Novara, ha annunciato l’inizio della sua quarantena dopo che lo scorso martedì era stato seduto vicino al collega poi risultato positivo.

Intanto è risultato positivo al quarto tampone il calciatore Paulo Dybala. Dalla Spagna arriva la voce che l’attaccante argentino della Juventus sarebbe ancora positivo. A diffondere l’indiscrezione è stato il programma televisivo “El Chiringuito del Jugones” del canale tv di informazioni sportive “El Chiringuito tv”. Dybala aveva reso pubblica la sua positività al virus, e quella della fidanzata Oriana Sabatini, il 21 marzo scorso, terzo giocatore della Juventus dopo Rugani e Matuidi. Questi ultimi sono tornati negativi, e la Juventus lo ha comunicato, mentre a quanto sembra l’argentino non sarebbe ancora guarito.

Dybala, 26 anni, legato alla Juve da un contratto che scade nel 2022 – da quanto si vede dai social – continua ad allenarsi tra le mura di casa. È asintomatico e sta bene, dopo avere superato un piccolo periodo di crisi come lui stesso aveva spiegato nelle settimane scorse.