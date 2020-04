Mattarella agli studenti: “Come sarà il mondo di domani dipende da voi”

La chiusura delle scuole rappresenta "una ferita" per il presidente Sergio Mattarella, che ha rivolto un importante messaggio agli studenti italiani.

Il presidente Sergio Mattarella, in occasione dell’inizio di un nuovo programma Rai, invia un messaggio a tutti gli studenti italiani riflettendo sull’attuale situazione della scuola.

“Le scuole chiuse sono una ferita per tutti – afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – . Ma, anzitutto per voi, ragazzi; per i vostri insegnanti; per tutti coloro che, giorno per giorno, partecipano alla vita di queste comunità. La scuola non è soltanto il luogo dell’apprendimento. È La vostra dimensione sociale fondamentale, nella quale, assieme al sapere e alla conoscenza, cresce e si sviluppa – anche nella relazione con gli altri, con i compagni, con i vostri insegnanti – la personalità di ognuno di voi. Cioè quel che sarete nella vostra vita futura”.

“Siamo di fronte a un evento eccezionale – continua – che tocca la vita di più di otto milioni di ragazze e ragazzi italiani. E di centinaia di milioni di studenti nel mondo. Qualcosa di incredibile, mai avvenuto prima, nella storia dell’istruzione. Un evento drammatico, che possiamo ben definire epocale”.