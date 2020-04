Emergenza sanitaria: anche a Catania sanificazione delle strade [FOTO]

Sanificazione straordinaria delle strade anche a Catania: mezzi speciali sono stati impiegati per l'uso.

Come già avvenuto in altre città d’Italia, anche a Catania sono stati utilizzati i mezzi speciali del Reparto mobile per la sanificazione delle strade. In questo periodo di emergenza sanitaria, gli idranti in dotazione alla Polizia di Stato sono stati appositamente riadattati per effettuare questo tipo di servizio. L’attività ha interessato il centro storico fino ad arrivare al lungomare della città.