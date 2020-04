“Recovery Fund tappa importante nella storia europea”: le parole di Conte [VIDEO]

In diretta da Palazzo Chigi

Il video del premier Conte, il quale ha comunicato ai cittadini italiani che è stato approvato la nuova misura per far fronte alla crisi e all'emergenza del Coronavirus in Europa.

È arrivata ieri la conferma che è stato approvato il nuovo fondo europeo per la ripresa che andrà finanziare i Paesi più colpiti dall’emergenza Coronavirus. Ad avvisare del sì del Consiglio europeo è il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte.

È il “Recovery Fund“, un fondo per la ripresa che permette il ricorso all’emissione di titoli comuni europei. Tuttavia l’accordo raggiunto non ha ancora prefissato i tempi: Conte vuole la nuova misura entro l’estate. Molti termini del nuovo fondo saranno sicuramente prefissati entro il prossimo mese.

Il premier Conte si è comunque mostrato entusiasta dell’approvazione di questo primo embrione, tanto da voler avvisare i cittadini italiani, che ormai da tempo stanno andando avanti con difficoltà economiche a fronte del problema Covid-19. “È uno strumento urgente e assolutamente necessario“, dice il presidente del Consiglio dei ministri.