“A lavoro” col lockdown: parcheggiatore abusivo di 82 anni denunciato

L'uomo ha continuato ad esercitare la propria "professione" anche durante il periodo di lockdown, nonostante fosse già stato sanzionato dalle forze dell'ordine più volte in passato.

Un uomo di 82 anni è stato denunciato dalla Polizia in quanto parcheggiatore abusivo in Piazza Europa a Catania. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine in quanto già sanzionato più volte in passato per lo stesso motivo. Questa volta la denuncia è quindi stata per recidiva, dato che già ad inizio marzo l’uomo era stato sorpreso.

Ma non si tratta dell’unico caso: infatti, nonostante tutto il mondo stia vivendo l’emergenza Coronavirus, un altro uomo di 53 anni è stato sorpreso ad esercitare l’attività di posteggiatore abusivo. La persona in questione si trovava però in una zona più centrale della città di Catania, vale a dire Piazza Manganelli. Anche in questo caso le forze dell’ordine hanno proceduto sanzionando il trasgressore.