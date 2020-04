Meteo Sicilia, prosegue l’allerta gialla: domani ancora vento e pioggia

Calano le temperature in Sicilia: diramata per domani 23 maggio l'allerta gialla a Catania. Temporali in arrivo nei prossimi due giorni con miglioramento nel weekend.

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla anche per la giornata di domani 23 aprile 2020. Già oggi, il calo delle temperature e la nuvolosità si sono fatti sentire a Catania, ma il maltempo ha colpito soprattutto la Sicilia occidentale. Da domani la situazione si dovrebbe rovesciare e dovrebbe essere la parte orientale dell’Isola a subire un maggiore rischio idrogeologico.

Un’area di bassa pressione si estenderà gradualmente verso Est, continuando a determinare una fase perturbata s gran parte del Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche anche in Sicilia.

Le previsioni a Catania sembrano essere in peggioramento per domani sull’Isola: Giovedì mattina sono previsti abbondanti rovesci, mentre nel primo pomeriggio di venerdì si prospetta una pioggia di intensità minore che colpirà la regione accompagnata da venti consistenti da Est. Anche venerdì il cielo sarà nuvoloso e si alterneranno piogge di intensità modesta e debole; si prevede vento moderato.

Continua il calo delle temperature, domani la massima ponderata sarà 19°, mentre venerdì scenderà ancora a 16°. Nel weekend sono previsti miglioramenti con qualche nube sparsa nelle mattinate, ma poi generalmente soleggiato. Anche le temperature saranno in rialzo.