Covid-19 in Italia: ancora alti i contagi

Proseguono gli aggiornamenti della Protezione Civile sui contagi da Covid-19 in Italia: la diffusione del virus non si arresta, ma in molti guariscono.

Ancora nuovi contagi e decessi in Italia a causa del Coronavirus, ma si allenta la pressione sul sistema sanitario con la riduzione dei casi gravi in terapia intensiva e dei ricoverati con sintomi. La Protezione Civile aggiorna come ogni giorno tutti i dati sul contagio.

Sale a 187.327 il totale dei contagi dall’inizio della pandemia (3.370 in più rispetto a ieri); i decessi registrati sono ancora 437, per un totale di 25.085. Sono 54.543 i guariti, 2.943 in più.

Prosegue la discesa dei casi in terapia intensiva: oggi sono 2.384 (-87). I tamponi effettuati salgono a 1.513.251 (+63.101).

Domani la conferenza stampa del capo della Protezione civile Angelo Borrelli.

