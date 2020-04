Coronavirus, a Catania 31 nuovi casi: ieri erano 38

I dati sul contagio nelle province siciliane aggiornati a oggi 22 aprile. A Catania oggi sono 31 i nuovi positivi, mentre ieri erano 38.

Gli aggiornamenti del giorno sui contagi da Coronavirus in Sicilia nelle varie province. Si raggiunge il plateau in alcune province dove non si registrano importanti incrementi del casi. Ieri a Catania erano 38 i nuovi positivi, oggi sono ancora 31.

Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 17 di oggi (mercoledì 22 aprile), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 115 (15, 16, 10); Catania, 695 (99, 118, 73); Enna, 316 (165, 37, 25); Messina, 408 (120, 64, 43); Palermo, 354 (70, 46, 27); Ragusa, 60 (4, 6, 6); Siracusa, 98 (57, 81, 18); Trapani, 112 (5, 18, 5).