Coronavirus, in Sicilia sempre meno ricoveri: i dati di oggi

Si mantiene stabile la progressione dei contagi in Sicilia: gli aggiornamenti di oggi 22 aprile.

La Regione Siciliana rende noto il quadro aggiornato alle 17 di oggi sull’andamento dei casi di Coronavirus in Sicilia. Nell’Isola la situazione continua a mantenersi stabile: l’elevato numero di tamponi esaminati ha raddoppiato il numero di contagi nella giornata di ieri, ma aumentano ancora i guariti. Le misure restrittive adottate finora hanno consentito di evitare un’impennata di contagi, ma con l’inizio della Fase 2 occorrerà maggiore cautela: l’apertura delle attività e il ritorno a una vita quasi normale potrebbero portare a una nuova impennata.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 58.732 (+3.639 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.883 (+48), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.287 persone (+28), 388 sono guarite (+18) e 208 decedute (+2).

Degli attuali 2.287 positivi, 535 pazienti (-16) sono ricoverati – di cui 35 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.752 (+44) sono in isolamento domiciliare. In tutte le province il numero dei ricoverati diminuisce o resta stabile.

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.