Stagione balneare in Sicilia, Musumeci: “Sì all’avvio di alcune attività”

Il Presidente della Regione Sicilia ha autorizzato i lavori di manutenzione negli stabilimenti balneari per avviare la stagione estiva e rilanciare il turismo.

Con la stagione estiva alle porte, la Sicilia non vuole farsi trovare impreparata. In attesa sul da farsi, tra dubbi e incertezze sull’imminente fase 2, il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci pensa a tutte quelle attività legate al turismo, la cui riapertura è ancora incerta.

In un’intervento alla trasmissione di Canale 5 “Live – Non è la D’Urso” ha dichiarato: “Il Governo nazionale dà le linee generali oltre le quali non si può andare e i presidenti lavorano all’interno di quella cornice per restringere. Io, ad esempio, sabato ad esempio ho autorizzato gli stabilimenti a fare manutenzione, a organizzare le cabine. Il 3 maggio adotteremo le misure necessarie per passare alla fase 2“.

Per Musumeci non si è detta ancora l’ultima parola sulla stagione balneare di questo 2020. L’atteggiamento del Presidente è speranzoso verso una riapertura allargata per le attività turistiche. “Guardiamo al dopo 3 maggio con prudenza ma con fiducia – ha proseguito Musumeci -. La Sicilia ha adottato un comitato tecnico scientifico che ci dice quali devono essere in un contesto lavorativo specifico le misure di sicurezza da adottare in funzione di quegli suggerimenti riteniamo che alcune attività, a cominciare dal turismo, possano essere avviate. Il che non significa che faremo turismo da domani”.