Covid-19, per la prima volta cala il numero degli attuali positivi: i dati di oggi

I casi di coronavirus in Italia così come comunicati dalla Protezione Civile nel corso dell'aggiornamento di oggi, lunedì 20 aprile.

Da qualche giorno sono in diminuzione i nuovi casi positivi di coronavirus in Italia, segno dell’efficacia del lockdown imposto dal 9 marzo e primo confortante segnale in vista della possibile apertura della “Fase 2” a inizio maggio. I casi di COVID-19 sono diminuiti considerevolmente anche in Sicilia, dove oggi si è toccato il minimo degli attuali positivi: solo otto contagiati in più rispetto alla giornata di ieri. Giornata positiva anche per la provincia etnea, dove oggi si registrano sette casi positivi in meno rispetto al 19 aprile.

Questi, invece, i dati relativi alla giornata di oggi, lunedì 20 aprile, per quanto riguarda la situazione in Italia, dove fino a ieri il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 178.972 persone.

I casi totali di persone che hanno contratto il coronavirus ad oggi sono 181.228, con un incremento di 2.256 persone rispetto a ieri, tenendo conto di guariti e decessi. Un dato positivo, inoltre, è che dall’inizio della pandemia per la prima volta oggi si riscontrano 20 malati in meno. Un numero frutto dei decessi e che non può far gioire, ma che è indice del primo passo indietro della malattia, finora andata sempre ad aumentare.

Diminuiscono anche i casi di pazienti ricoverati, con i malati in terapia intensiva che al momento sono 2.573 persone, 62 meno di ieri. Si trovano invece ricoverate con con sintomi 24.906 persone, 127 meno di ieri. Per quanto riguarda gli aggiornamenti relativi a guariti e decessi, si riscontrano in tutto 1.822 guariti, per un totale di 48.877, e altri 433 decessi (24.114 in tutto).

In diminuzione i tamponi fatti, pari a 41.483 nelle ultime 24 ore, mentre il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 18,4 tamponi.