Covid-19 in Sicilia, a Catania 7 casi in meno rispetto a ieri: i dati delle province

I dati provincia per provincia sul coronavirus in Sicilia così come comunicati dalla Regione in data odierna, lunedì 20 aprile.

I dati del coronavirus in Sicilia confermano il trend positivo nazionale che apre più spiragli per un inizio concreto della cosiddetta “Fase 2” a inizio maggio. Nella giornata di ieri si è registrato un ulteriore ma moderato aumento dei contagi nella regione, che ha raggiunto quota 2717 positivi. Spicca, rispetto a ieri, il dato relativo a Catania, dove malgrado da due giorni non si fossero registrati nuovi accessi al Policlinico si sono comunque riscontrati 21 nuovi positivi, dopo che da diversi giorni la provincia etnea faceva registrare nuovi contagi inferiori alla decina.

Fa da contraltare, in Sicilia, la provincia di Ragusa, dove dal 13 aprile si oscilla tra i 58 e i 59 contagiati totali. La provincia di Catania, in effetti, è tra le poche a salire nel numero di contagi. Siracusa ha fatto registrare tra il 18 e il 19 una diminuzione dei casi e stabile si mantiene il conteggio anche a Caltanissetta e Trapani. Ulteriori dati riguardanti l’andamento del contagio per province possono essere riscontrati attraverso le infografiche elaborate dalla redazione di LiveUnict e aggiornate giornalmente.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 16 di oggi (lunedì 20 aprile), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 113 (16, 15, 10);

Catania, 626 (100, 111, 71);

Enna, 323 (175, 29, 25);

Messina, 404 (128, 52, 41);

Palermo, 348 (71, 45, 27);

Ragusa, 57 (4, 6, 6);

Siracusa, 98 (64, 68, 17);

Trapani, 112 (7, 18, 5).

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.