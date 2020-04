Concorso scuola, 4783 posti per discipline letterarie: le tabelle per regione

Concorso scuola al via: sono in corso di pubblicazione le tabelle con i vari posti per i docenti delle materie letterarie (italiano, latino, greco, storia, filosofia) divisi regione per regione.

Concorso scuola

Concorso scuola: ci siamo, la pubblicazione dei bandi è quasi realtà. A dispetto dei dubbi e delle incertezze legate all’emergenza sanitaria che ha travolto il nostro Paese, il ministero continua a lavorare per permettere agli aspiranti docenti di poter partecipare ai bandi di concorso promessi. I bandi dovrebbero essere pubblicati entro la data del 30 aprile 2020, ma indiscrezioni fanno sapere che potrebbero già uscire entro questa settimana

Concorso scuola: come accedere

Per quanto riguarda l’accesso al concorso ordinario, si ricorda che è necessario possedere un titolo di studio valido e dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche. I requisiti d’accesso al concorso straordinario invece sono un titolo di studio valido e di tre annualità di servizio anche non consecutive svolte tra l’a.s. 2008/09 e l’anno scolastico 2019/20. Uno di questi tre anni deve essere stato svolto per la classe di concorso per la quale si concorre.

Si ricorda, infine, che per accedere ai posti riservati al sostegno occorre essere in possesso di un’abilitazione specifica.

Concorso scuola: le date delle prove

Per quel che riguarda le prove, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, si prevede qualche slittamento. Se in un primo momento, lo svolgimento delle prove era stato previsto per la primavera del 2020, adesso si dovrà attendere ulteriormente. Secondo quanto riportato da Repubblica, per il concorso ordinario da 24 mila posti i candidati potranno inviare le domande di partecipazione dal 15 giugno al 31 luglio e si svolgerà. Le prove dovrebbero prendere il via a inizio ottobre con la verifica preselettiva.

Concorso scuola: ecco le tabelle regionali

Le tabelle sono state elaborate da Orizzonte Scuola sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’Istruzione. I dati non sono definitivi ma potrebbero subire delle modifiche.