Agevolazioni docenti e ATA 2026: Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha avviato una procedura pubblica per raccogliere proposte di convenzione da parte di operatori economici interessati a offrire condizioni vantaggiose su beni e servizi destinati al personale scolastico.

Si tratta di accordi non onerosi, quindi senza costi per l’Amministrazione, ma con benefici diretti per chi lavora nella scuola.

Le agevolazioni saranno accessibili attraverso una piattaforma digitale del Ministero, fruibile sia via web che tramite app dedicata, con autenticazione tramite credenziali uniche.

Agevolazioni docenti e ATA 2026: A chi si rivolge l’iniziativa

Il programma è rivolto a tutto il personale del sistema scolastico nazionale, in particolare a:

Docenti e personale ATA;

Dirigenti scolastici;

Dipendenti delle sedi centrali e periferiche del Ministero.

L’obiettivo è rafforzare il welfare del comparto istruzione, ampliando il ventaglio di opportunità economiche e sociali per chi opera quotidianamente nel settore.

I settori interessati: dal tempo libero alla tecnologia

Le convenzioni comprenderanno una serie di offerte agevolate pensate per sostenere la spesa quotidiana o gli ambiti di consumo più significativi nel bilancio familiare.

Tra le categorie principali rientrano:

Ristorazione e punti ristoro, con sconti per pranzi, cene e delivery;

e punti ristoro, con sconti per pranzi, cene e delivery; Viaggi e vacanze , con tariffe ridotte su pacchetti turistici, strutture ricettive e trasporti;

, con tariffe ridotte su pacchetti turistici, strutture ricettive e trasporti; Tecnologia ed elettronica, con condizioni favorevoli per l’acquisto di dispositivi digitali e piccoli elettrodomestici.

A queste si aggiungono anche convenzioni per:

Cultura e intrattenimento (cinema, musei, teatri);

Centri estivi per bambini e ragazzi;

Moda e articoli sportivi;

Servizi per la famiglia;

Sport e palestre.

Le aziende dovranno proporre offerte valide su tutto il territorio nazionale e migliorative rispetto ai prezzi standard di mercato.

Agevolazioni docenti e ATA 2026: Requisiti per le aziende partecipanti

Per partecipare alla procedura, gli operatori economici dovranno dimostrare:

Un fatturato annuo di almeno 15 milioni di euro negli ultimi tre esercizi;

negli ultimi tre esercizi; La gestione di piattaforme con almeno 100.000 utenti attivi all’anno;

all’anno; La capacità di operare in almeno sei degli otto ambiti individuati dal Ministero.

Le condizioni economiche dovranno essere chiaramente indicate e confrontate con i prezzi normalmente applicati al pubblico.

Come aderire alla procedura

Le manifestazioni di interesse devono essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo: dgruf@postacert.istruzione.it

Scadenza: entro il 15 ottobre di ogni anno.

Le aziende dovranno compilare e trasmettere il modello di convenzione (Allegato A), completo di tutte le sezioni, tra cui:

Elenco dei beni e servizi proposti;

Condizioni economiche dedicate al personale MIM;

Confronto con i prezzi correnti di mercato.

Agevolazioni docenti e ATA 2026: Durata e rinnovo delle convenzioni

Ogni convenzione avrà validità annuale, con rinnovo automatico salvo disdetta.

L’eventuale recesso dovrà essere comunicato via PEC almeno 60 giorni prima della scadenza.

Il Ministero punta così a costruire una rete stabile di agevolazioni, capace di valorizzare il lavoro del personale scolastico e migliorare il benessere economico delle famiglie coinvolte nel mondo dell’istruzione