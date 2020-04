Coronavirus in Sicilia: aggiornamento sui contagi provincia per provincia

L'andamento dei contagi di coronavirus in Sicilia provincia per provincia, così come comunicato dalla Regione e aggiornato alle 17 di oggi, sabato 18 aprile.

I casi di coronavirus in Sicilia suddivisi tra le varie province dell’Isola seguono l’aggiornamento relativo all’intero dato regionale. Prosegue l’andamento discendente del numero dei contagi, dopo il picco toccato negli ultimi giorni di marzo. D’altro canto, si registra anche la forte preoccupazione da parte dei sindacati, che già in giornata di oggi e in particolar modo per la provincia etnea hanno parlato di “caos tamponi”, riferendosi a lentezze eccessive nell’analisi dei risultati e, di conseguenza, a problemi per la sicurezza dei lavoratori. La provincia di Catania, inoltre, è la più colpita dal coronavirus in Sicilia, a cui seguono, nei dati della Regione, le province di Messina, Palermo ed Enna, dove tuttavia sono diversi i focolai isolati.

Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 17 di oggi (sabato 18 aprile), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 113 (14, 15, 10); Catania, 612 (107, 78, 68); Enna, 311 (171, 29, 25); Messina, 389 (128, 52, 40); Palermo, 342 (74, 45, 25); Ragusa, 58 (4, 6, 5); Siracusa, 105 (63, 60, 17); Trapani, 112 (7, 18, 5).

Per una consultazione più ampia dei dati regionali, si rimanda alle infografiche a cura di LiveUnict, aggiornate giornalmente dall’inizio della pandemia.

