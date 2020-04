Covid-19 in Italia, nuovi casi ancora in calo: record di guariti in un giorno

Il bollettino odierno della Protezione Civile: nuovi positivi, decessi, guariti e tamponi effettuati.

Anche oggi il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha comunicato gli ultimi aggiornamenti sulla diffusione della pandemia di Covid-19 in Italia. Si allenta sempre più la pressione sul sistema sanitario con un numero inferiore di ricoverati, soprattutto in terapia intensiva.

Si pensa già alla “Fase 2” tra app di tracciamento e riapertura a scaglioni delle attività. Tra le proposte anche quella di far uscire di casa la popolazione per fasce d’età, dando precedenza ai più giovani e via via gli altri. La scuola però sembra rimarrà chiusa almeno fino a settembre, come recentemente annunciato dalla ministra Azzolina. In questo periodo delicato di lenta discesa del contagio si mantiene alta la guarda per evitare ricadute.

Quanto ai contagiati di oggi, i dati in Italia sono positivi. Il numero di guariti è particolarmente alto, con 2.563 nuovi guariti nella giornata di oggi, per un totale di 42.727 persone che hanno superato la pandemia. Si tratta, inoltre, del record di guarigioni in un giorno.

Un altro numero “record”, ma stavolta in negativo, riguarda il numero di casi positivi. L’aumento dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 355 unità, mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 3.493 (ieri 3786). Anche oggi in aumento, inoltre, i tamponi in tutta Italia: oltre 65 mila eseguiti nelle ultime 24 ore. Il rapporto tra i nuovi casi e i tamponi effettuati, quindi, è pari a 1 malato ogni 18 test, poco più del 5%.

Quanto ai decessi, si registra ancora un numero alto, pari a 575 decessi in più rispetto a ieri, per un totale di 22.745 morti dall’inizio della pandemia. Calano, invece, i ricoverati (25.786 persone, 1.107 meno di ieri) e i pazienti in terapia intensiva, 2.812 persone (124 in meno di ieri).

I dati di ieri: Coronavirus in Italia, aumentano i guariti: i dati del 16 aprile