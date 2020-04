Coronavirus in Italia, aumentano i guariti: i dati del 16 aprile

I nuovi casi positivi, guariti e deceduti da Covid-19 in Italia aggiornati a oggi mercoledì 16 aprile.

Ancora nuovi contagi e decessi in Italia a causa del Coronavirus, ma si allenta la pressione sul sistema sanitario con la riduzione dei casi gravi in terapia intensiva e dei ricoverati con sintomi. L’aggiornamento quotidiano della Protezione Civile comunica gli ultimi dati sui contagi.

Si registra un totale di 168.941 casi positivi, +3.786 rispetto a ieri; di questi 2,936 sono in terapia intensiva (-146) confermando il trend discendente.

Purtroppo, ancora 525 i decessi di oggi. I guariti sono invece 2.072, per un totale di 40.164.

Il totale dei tamponi analizzati sale a 1.178.403, +60.999 rispetto a ieri.

Nonostante i numeri siano ancora alti sia per quanto riguarda i contagi che i decessi, non si registrano picchi come quelli di altre nazioni che in questo momento sembrano fronteggiare il momento di massima diffusione del virus: si vedano ad esempio la Francia, che ieri ha registrato 1.438 decessi e 4.560 nuovi casi in un sol giorno, o gli Stati Uniti, in cima alla classifica con oltre 5 mila positivi in più.