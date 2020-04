Catania, fermata metro Aeroporto: ripartono i lavori [VIDEO]

L'avviso dato sui social dall'assessore regionale alle Infrastrutture Falcone: da settimana prossima si riaprono i primi cantieri.

Anche i lavori per le opere pubbliche si sono fermati a causa dell’emergenza pandemica del Coronavirus. Ma ora che le misure di quarantena stanno dando i primi risultati, la Sicilia ha deciso di riaprire i cantieri che si erano sospesi all’inizio del mese marzo.

Tra i lavori che ripartiranno verso la fine del mese di aprile (già a partire da settimana prossima) e l’inizio di maggio c’è anche la realizzazione della fermata “Fontanarossa” della metropolitana di Catania. Una delle fermate metro più attese dal capoluogo etneo, che collega il centro della città allo scalo aeroportuale.

Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone. Tra i cantieri che riaprono ci sono: i lavori portuali per i porti navali di Sciacca, Sant’Agata di Militello e di Castellammare del Golfo; i lavori per l’edilizia popolare a Giarre e a Ribera; i lavori per rimuovere la frana sulla Catania-Messina, presso Letojanni; i lavori ferroviari per la stazione di Capaci; e, infine, i lavori stradali per la tratta Castelvetrano-Trapani e l’autostrada Siracusa-Gela.