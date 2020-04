Sicilia, autostrada Siracusa-Gela: il 4 maggio riapre il cantiere

L'assessore Falcone ha annunciato la riapertura del cantiere autostradale Siracusa-Gela, rimasto bloccato insieme ad altri a causa dell'emergenza Coronavirus.

L’emergenza Coronavirus ha causato anche lo stop a numerosi cantieri autostradali in Sicilia. Tra questi, si trova anche quello della Siracusa-Gela, la quale, stando alle dichiarazioni dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, dovrebbe riaprire il prossimo 4 maggio.

Marco Falcone, in una videoconferenza, ha fatto chiarezza sullo stato dei lavori nei lotti 6, 7 e 8 fra Rosolini e Modica, dove è attualmente in corso la realizzazione di quasi 20 km di tracciato autostradale.

“L’opera, così come decine di altre in Sicilia, ha subito una battuta d’arresto a causa dell’emergenza coronavirus – ha dichiarato Falcone – ma il governo Musumeci ha in ogni caso mantenuto costante la vigilanza sul cantiere, garantendo grazie all’impegno del Cas anche i necessari flussi di liquidità. Orta bisogna pensare alla ripartenza e la data del 4 maggio è la prossima tappa”.