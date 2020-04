“Adesso resto a casa, poi andrò in Sicilia”: iniziativa per il turismo [VIDEO]

Un evento per il turismo futuro in Sicilia che ha già raccolto migliaia di iscritti. L'obiettivo è attrarre turisti che torneranno a popolare l'isola.

La Proloco di Caltanissetta, insieme all’Associazione Uno a Uno, ha creato un evento per incentivare il futuro turismo in Sicilia. Anche se adesso vige l’obbligo di rimanere a casa, in futuro i turisti torneranno a popolare l’isola. L’obiettivo dell’iniziativa è proprio attrarre turisti che, quando sarà possibile, visiteranno la Sicilia e diventeranno ambasciatori della sua cultura e della sua arte.

“Adesso resto a casa, poi andrò in Sicilia” è un evento a cui hanno partecipato hotel, alberghi diffusi e B&B che hanno offerto 32 soggiorni gratuiti nel cuore di una Sicilia ancora poco conosciuta. Dalla Valle dei templi, ai castelli e ai borghi medievali, l’iniziativa turistica ha raccolto in pochi giorni già migliaia di iscritti.